На Волоколамском шоссе ограничили движение из-за аварии с грузовиком

На Волоколамском шоссе в Москве перевернулся грузовик, движение в сторону области затруднено, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

«На Волоколамском шоссе грузовик перевернулся на бок. Из-за столкновения автомобиля с грузовиком сейчас ограничено движение транспорта в сторону МКАД и области. Пострадавших нет», — отметили в ГИБДД.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил в Twitter, что движение в центр и в область ограничили до двух полос. В центре рекомендовали объезжать этот участок дороги. Отмечается, что на месте происшествия работают дорожные службы. ЦОДД также опубликовал кадры, на которых запечатлена авария.

В ролике видно, что легковой автомобиль затормозил впереди грузовика с песком, который не успел отреагировать, выехал на полосу встречного движения и опрокинулся.