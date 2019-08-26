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На Волоколамском шоссе ограничили движение из-за аварии с грузовиком

На Волоколамском шоссе в Москве перевернулся грузовик, движение в сторону области затруднено, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

«На Волоколамском шоссе грузовик перевернулся на бок. Из-за столкновения автомобиля с грузовиком сейчас ограничено движение транспорта в сторону МКАД и области. Пострадавших нет», — отметили в ГИБДД.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил в Twitter, что движение в центр и в область ограничили до двух полос. В центре рекомендовали объезжать этот участок дороги. Отмечается, что на месте происшествия работают дорожные службы. ЦОДД также опубликовал кадры, на которых запечатлена авария.

В ролике видно, что легковой автомобиль затормозил впереди грузовика с песком, который не успел отреагировать, выехал на полосу встречного движения и опрокинулся.

Теги: новости РБК, Москва, ДТП, ограничение движения
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