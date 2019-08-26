В городе на юге Швеции во время стрельбы погибла женщина

В шведском городе Мальмё во время стрельбы погибла женщина в возрасте 30 лет, об этом сообщает телеканал SVT Nyheter.

По словам свидетелей, она несла на руках маленького ребенка, когда ее застрелили. Еще одна женщина и двое мужчин были госпитализированы. По словам представителя полиции Калле Перссон, есть много свидетелей, чьи показания могут помочь найти преступника, передает телеканал.

Один из свидетелей — мужчина, который живет в доме рядом в местом, где произошла стрельба, рассказал SVT Nyheter, что услышал выстрелы из своей квартиры. Когда он выглянул из окна, то увидел женщину, лежащую на земле, и человека, одетого в черное, который бежал по улице. По его словам, рядом с женщиной был маленький ребенок.

В июне 2018 года в Мальмё произошла стрельба, в которой пострадали четыре человека. Один из свидетелей рассказал, что слышал 15–20 выстрелов из автоматического оружия. Стрельба произошла в непосредственной близости от полицейского отделения.