При восхождении на вулкан Горелый на Камчатке пропала туристка

Сотрудники экстренных служб ищут туристку, пропавшую при восхождении на вулкан Горелый на Камчатке. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.
Во время спуска с вулкана группа из 29 человек растянулась по тропе у гребня вулкана. Из-за ухудшения погодных условий видимость была не более 10 метров. После спуска с вулкана было обнаружено, что один человек отсутствует.
В настоящее время в поисках пропавшей женщины задействованы 17 спасателей и три единицы техники. В районе вулкана из-за циклона наблюдаются неблагоприятные погодные условия.
Остальные туристы, входящие в группу, были доставлены в Петропавловск-Камчатский. По данным МЧС, туристическая группа не была зарегистрирована в спасательном ведомстве.
Как пишет «КамИнформ», туристическую группу для восхождения на Горелый собирали через соцсети. Уточняется также, что компания, организовывающая тур, не является официальным туроператором или агентством.