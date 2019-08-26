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Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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При восхождении на вулкан Горелый на Камчатке пропала туристка

Сотрудники экстренных служб ищут туристку, пропавшую при восхождении на вулкан Горелый на Камчатке. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Во время спуска с вулкана группа из 29 человек растянулась по тропе у гребня вулкана. Из-за ухудшения погодных условий видимость была не более 10 метров. После спуска с вулкана было обнаружено, что один человек отсутствует. 

В настоящее время в поисках пропавшей женщины задействованы 17 спасателей и три единицы техники. В районе вулкана из-за циклона наблюдаются неблагоприятные погодные условия.   

Остальные туристы, входящие в группу, были доставлены в Петропавловск-Камчатский. По данным МЧС, туристическая группа не была зарегистрирована в спасательном ведомстве.  

Как пишет «КамИнформ», туристическую группу для восхождения на Горелый собирали через соцсети. Уточняется также, что компания, организовывающая тур, не является официальным туроператором или агентством.   

Горелый относится к Восточно-Камчатскому вулканическому поясу. Протяженность пешего маршрута составляет примерно 6 км, восхождения на него не считаются сложными, сообщает «КАМ24».  

В январе военные Никарагуа спасли двух российских туристов, которые пропали при восхождении на вулкан Косигуина высотой 859 м. Россияне собирались совершить восхождение, однако спустя сутки перестали выходить на связь.   

Теги: вулкан, туристка, Камчатский край
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