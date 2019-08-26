Депардье сыграет Брежнева в фильме о событиях Пражской весны

Французский актер Жерар Депардье сыграет советского лидера Леонида Брежнева в фильме о событиях Пражской весны 1968 года. Об этом сообщил продюсер Андрей Антонио Лека, пишет ČeskéNoviny.cz.

«Мы подписали контракт с господином Депардье. В сентябре встретимся с ним и его командой в Париже и обсудим подробности съемок фильма», — сказал он. Роль лидера Пражской весны Александра Дубчека «должен сыграть широко известный в мире актер», с ним переговоры еще продолжаются, уточнил Лека.

Режиссером картины под рабочим названием «Лицо человека» станет хорватский режиссер Лордан Зафранович. Автором фильма выступил словацкий автор Карол Главка, который сейчас работает над второй частью сценария, он должен быть завершен к концу октября.

За съемки будет отвечать киностудия Leca Production, бюджет картины составит более €10 млн. Уточняется, что продюсеры фильма пока не обращались за поддержкой в Чешский государственный фонд кинематографии. Премьера ленты, предварительно, пройдет в 2021 году.