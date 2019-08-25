Общество , 25 авг, 21:54
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Заключенный сбежал из колонии в Ростовской области
В Ростовской области заключенный совершил побег из исправительной колонии. Об этом сообщается на сайте регионального СУСК России.
Согласно сообщению, заключенному удалось сбежать из ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России, когда он остался без надзора.
По данному факту возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК России «Халатность».
Следователи в данный момент устанавливают конкретных должностных лиц, которые допустили халатность, после чего их действиям будет дана юридическая оценка.