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Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
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Заключенный сбежал из колонии в Ростовской области

В Ростовской области заключенный совершил побег из исправительной колонии. Об этом сообщается на сайте регионального СУСК России.

Согласно сообщению, заключенному удалось сбежать из ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России, когда он остался без надзора.

По данному факту возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК России «Халатность».

Следователи в данный момент устанавливают конкретных должностных лиц, которые допустили халатность, после чего их действиям будет дана юридическая оценка.

Теги: Ростовская область, заключенный, побег, колония
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