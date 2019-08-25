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Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
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Коллекторы отреагировала на обстрел должника и его дочери в Красногорске

Члены Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) непричастны к обстрелу коллекторами задолжника и его 9-летней дочери из пневматического пистолета в Красногорске. Об этом заявил президент организации Эльман Мехтиев в интервью радиостанции «Говорит Москва». В ассоциацию входят более 30 коллекторских организаций.

По словам Мехтиева, ассоциация провела опрос крупнейших коллекторских агентств, которые в нее входят, после того как стало известно о происшествии. «Мы можем точно сказать, что это не те коллекторы, которые входят в НАПКА», — заверил он, добавив, что у большинства опрошенных агентств нет выездных коллекторов.

Мехтиев призвал к ответственности организацию, чьи коллекторы совершили нападение, и потребовал раскрыть их имена.

Инцидент произошел 23 августа, когда двое коллекторов подкараулили мужчину, который возвращался со своей девятилетней дочерью домой. Они представились сотрудниками банка, которому мужчина задолжал. Коллекторы начали угрожать ему, после чего обстреляли его вместе с ребенком.

Пострадавшие обрaтились в больницу с трaвмaми ног рaзличной степени тяжести. Полиция проводит проверку.

Теги: коллектор, обстрел, задолженость, ребенок, пострадавшие
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