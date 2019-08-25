Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%

Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%

Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.

По данным отчета, чистая прибыль корпорации составила 31,3 млрд юаней ($4,4 млрд), ее снижение составило 24,7%. В компании падение прибыли объяснили высокой конкуренцией на фоне снижения спроса на продукты нефтепереработки.

Тем не менее, как следует из доклада, доходы Sinopec за шесть месяцев 2019 года увеличились на 15,3% и составили 1,5 трлн юаней ($212,7 млрд).

С января по июнь компания добыла на 1,4% меньше нефти (141,6 млн барр.) и на 7% увеличила добычу природного газа (509,5 млрд куб. футов). Объем нефтепереработки составил 123,9 млн т (рост на 2,7%), производства углеводородного топлива — 78,9 млн т (рост на 3,4%).

В следующем полугодии китайская корпорация планирует построить нефтеперерабатывающие предприятия в северо-западном автономном районе Синьцзян и на участке нефтяного месторождения Шэнли. Компания также заявила о намерениях увеличить производственные мощности в провинции Сычуань и во Внутренней Монголии. В Sinopec ожидают, что во втором полугодии 2019 года корпорация произведет 142 млн барр. сырой нефти и 507 млрд куб. м природного газа.