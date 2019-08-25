СМИ опубликовали видео с места гибели режиссера Игоря Хомского

В интернете появилось видео с места предполагаемой гибели режиссера Игоря Хомского. Ролик впервые опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На видео показан каршеринговый автомобиль, врезавшийся в припаркованный «КамАЗ». Видно, что машина сильно повреждена. Присутствующие на видео мужчины в униформе извлекают труп водителя из салона автомобиля.

Ранее ТАСС и РЕН ТВ сообщили о гибели Хомского в результате ДТП в Москве. По их данным, режиссер, находясь за рулем взятой в аренду машины каршеринга, врезался в припаркованный грузовик «КамАЗ». В пресс-службе столичного управления ГИБДД РБК подтвердили факт ДТП, однако не назвали имя погибшего.

Игорь Хомский родился в 1976 году в Москве. Он является автором сериала «Закон каменных джунглей», фильма «Неоконченный урок», короткометражек «Очная ставка» и «История N».