Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии

Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие. Об этом заявил патриарх Кирилл после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново, передает «РИА Новости».

По его словам, пацифисты, чье движение полностью исключало любой вид вооруженного конфликта, даже в случае нападения, часто отсылают людей к словам Господа: «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:39).

Патриарх Кирилл подчеркнул, что если люди будут ограничиваться только этими словами, то могут появляться неверные выводы из толкования. Он, в свою очередь, рекомендовал обратить внимание на первое послание апостола Павла коринфянам.

«Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. Но и подчиняться злу никогда не нужно», — заключил патриарх.



