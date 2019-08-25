В Театре Ермоловой опровергли сообщение о госпитализации Меньшикова

В Московском драматическом театре им. Ермоловой опровергли сообщение о госпитализации Олега Меньшикова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя театра.

«Олег Евгеньевич проходит плановое обследование, ни о какой реанимации речи не идет», — заявил собеседник агентства. В театре добавили, что Меньшиков вернется к исполнению своих обязанностей художественного руководителя к началу сезона, запланированному на 9 сентября.

«С Олегом Меньшиковым сейчас все в порядке», — сказал РБК президент Московского драматического театра им. М.Н.Ермоловой, советский и российский актёр, народный артист СССР Владимир Андреев.

Друг Олега Меньшикова, телеведущий, актер театра и кино Марат Башаров заявил РБК, что «с Олегом Меньшиковым сегодня все в порядке». «Просто раздули, как всегда», — добавил он.

В ночь на 25 августа СМИ сообщали о госпитализации Меньшикова в одну из московских больниц после употребления алкоголя.