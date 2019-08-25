Власти Британии допустили отказ от ограничений на жидкости в аэропортах

Власти Британии допустили отказ от ограничений на жидкости в аэропортах

Правительство Великобритании намерено до 2022 года оборудовать все аэропорты страны 3D-сканерами для досмотра багажа. Об этом сообщает телерадиокомпания Би-би-си.

По мнению властей, подобная технология повысит безопасность, ускорит проверку пассажиров перед посадкой, а также, возможно, позволит снять ограничения на провоз жидкостей в ручной клади. Премьер-министр страны Борис Джонсон, комментируя данную инициативу, заявил, что такая технология позволит предотвратить возникновение драк между пассажирами и улучшить безопасность.

Новое оборудование, позволяющее сотрудникам служб безопасности детально рассматривать содержимое багажа, а также увеличивать и поворачивать изображение при просмотре с помощью сканера, установлено только в лондонском аэропорту Хитроу.

На сегодняшний день в большинстве аэропортов мира действуют ограничения на провоз жидкости. Согласно таможенным правилам некоторых стран ЕС на борт самолета можно брать емкости объемом не более 100 мл. В общей сложности одному пассажиру разрешается провезти не более 1000 мл жидкости.