СМИ сообщили о гибели режиссера «Закона каменных джунглей» Игоря Хомского

Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также телеканал РЕН ТВ, не указывая источник информации. По данным СМИ, ДТП произошло в Юрьевском переулке.

«Около шести утра по адресу: Юрьевский переулок, дом 17 водитель 1976 года рождения, управляя каршеринговым авто, не смог справиться с управлением и совершил наезд на стоящее транспортное средство. В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД России, но имя погибшего не назвали.

По данным телеканала РЕН ТВ, Хомский, находясь за рулем взятой в аренду машины каршеринга, врезался в грузовик «КамАЗ». Режиссер скончался на месте от полученных травм.

Игорь Хомский родился в 1976 году в Москве. Известность ему принес сериал «Закон каменных джунглей», он также является автором фильма «Неоконченный урок», короткометражек «История N» и «Очная ставка».