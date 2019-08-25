Первый президент Украины заявил об ошибке в тексте гимна страны

Первый президент Украины Леонид Кравчук счел бессмысленной старую редакцию украинского гимна. Об этом политик заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

«Правильно «ы», а не «а»: «еще не умерли Украины и слава, и воля». То есть, не умерли слава и воля страны, а не «еще не умерла Украина», а дальше что — бессмысленность: и слава, и воля. Нет логики, нет сочетания, нет грамматической связи в речи. Так что это была ошибка», — заявил Кравчук.

Украина использовала с 1991 года в качестве гимна композицию на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого «Ще не вмерла Україна» («Еще не умерла Украина»). В 2003 году текст официально утвердила Верховная рада, после чего гимн стал начинаться с фразы «Еще не умерла Украины и слава, и воля».

Отвечая на высказывание Кравчука, интервьюер заявил, что таким образом объяснение политика можно использовать в качестве ответа для всех, «кто любит постебаться над главной песней Украины».

Экс-президент объяснил, почему изначально произошел такой казус. «Не то время было, чтобы спорить о буквах», — сказал политик, добавив, что люди понимали, что в тексте гимна «была несостыковка».