В Чувашии пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями

В Чувашии пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Шемуршинском районе Чувашии. В результате погибли пять человек, сообщается на сайте ГУ МВД России по республике.

По данным ведомства, авария произошла вечером 24 августа на 108-м км автодороги А-151 Цивильск — Ульяновск. Предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на сторону встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Vesta, за рулем которого находился 51-летний уроженец Самарской области.

Водителя иномарки и 27-летнего пассажира с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение. Среди погибших — 31-летняя пассажирка Toyota, а также водитель Lada и трое его пассажиров. Отмечается, что водитель и пассажиры Vesta не были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5. ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.