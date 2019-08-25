Oxxxymiron объявил об уходе из агентства Booking Machine

Российский рэпер Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Oxxxymiron, решил прекратить сотрудничество с концертным агентством Booking Machine. Об этом он объявил со сцены во время выступления на Booking Machine Festival, прошедшего 24 августа в Москве.

«Как бы я ни любил и уважал Booking Machine и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, все сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся», — сказал музыкант.

Рэпер также отметил, что покидает компанию и как CEO, и как артист.

Букинг-агентство Booking Machine было основано в 2009 году по инициативе Ильи Мамая. Изначально оно специализировалось на современном металле. В 2017 году Oxxxymiron стал его исполнительным директором (CEO), он занимается менеджментом исполнителей.