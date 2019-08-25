В США от удара молнии во время турнира по гольфу пострадали шесть человек

В США от удара молнии во время турнира по гольфу пострадали шесть человек

В американском штате Атланта во время турнира по гольфу PGA молния ударила в 18-метровую сосну, пострадали шесть человек, сообщает Assosiated Press со ссылкой на полицию штата.

По словам одного из полицейских, пострадали пятеро мужчин и одна несовершеннолетняя девушка. Всех раненных доставили в больницы, они находятся в сознании и дышат самостоятельно.

По данным агентства, третий раунд финала пришлось прервать на 30-ой минуте турнира из-за предупреждения о шторме в этом районе. Пошел дождь, участники соревнований стали искать убежище от него под сосной. По словам одного из гольфистов, молния попала в дерево дважды.

Организаторы приостановили соревнование до конца дня. Они планируют возобновить турнир в 08:00 по местному времени. Мероприятие проходит в частном гольф-клубе в 6 милях (почти 10 км) к востоку от центра Атланты, где 30 человек соревнуются за кубок FedEx и приз в $15 млн.