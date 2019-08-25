Нетаньяху объяснил удары по Сирии срывом террористической атаки Ирана

Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии для предотвращения террористической атаки на государство со стороны боевиков Ирана. Об заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, сообщается в Twitter его администрации.

Израилю удалось предотвратить нападение «иранских сил Кудса» («Аль-Кудс» — силы специального назначения Корпуса стражей исламской революции — РБК.) и шиитских боевиков», говорится в заявлении.

Нетаньяху отметил, что поручил военным сохранять готовность к любому сценарию. «Мы будем продолжать предпринимать решительные и ответственные действия против Ирана и его доверенных лиц для безопасности Израиля», — заключил премьер-министр.

Как пишет Jerusalem Post со ссылкой на заявление армии (ЦАХАЛ), военные нанесли удар по нескольким целям в деревне Акраба в Сирии, к северо-востоку от Дамаска. Иранские боевики планировали нанести удар в ближайшие, выпустив несколько вооруженных беспилотников против объектов на севере Израиля.