СМИ сообщили о госпитализации актера Олега Меньшикова

Художественный руководитель театра имени Ермоловой, актер Олег Меньшиков попал в реанимацию московской больницы. Об этом сообщает РЕН ТВ и Telegram-канал «112».

По данным телеканала, Меньшикову стало плохо после употребления алкоголя. Его экстренно госпитализировали, врачи оказывают актеру необходимую помощь. Подробности произошедшего не сообщаются.

РБК обратился за комментарием к представителям актера Олега Меньшикова по поводу его состояния здоровья — к его помощнику Николаю Сирину, PR-менеджеру Евгении Юдкис, заместителю худрука театра имени Ермоловой Галине Боголюбовой и заведующей литературной частью театра Ермоловой Наталье Исаевой.

Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года. Он известен театральными ролями в спектаклях «Идиот» по роману Федора Достоевского, «Игроки» по пьесе Николая Гоголя, а также как художественный постановщик «Горе от ума» по комедии Александра Грибоедова и других спектаклей.