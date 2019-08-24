Ветерана Великой Отечественной войны убили в Калужской области

Следователи завели уголовное дело после убийства 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Малоярославце Калужской области. Об этом сообщается на сайте СК России.

По данным ведомства, убитого ветерана обнаружили 20 августа с повреждениями в области головы и тела. Согласно версии следователей, мужчине нанесли не менее десяти ударов.

По данному факту было возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В субботу задержали и поместили под стражу 34-летнего подозреваемого. Как уточнили в СК, он употреблял наркотические вещества и, предположительно, совершил преступление для хищения денег.