Общество , 24 авг, 19:58
0
Ветерана Великой Отечественной войны убили в Калужской области
Следователи завели уголовное дело после убийства 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Малоярославце Калужской области. Об этом сообщается на сайте СК России.
По данным ведомства, убитого ветерана обнаружили 20 августа с повреждениями в области головы и тела. Согласно версии следователей, мужчине нанесли не менее десяти ударов.
По данному факту было возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В субботу задержали и поместили под стражу 34-летнего подозреваемого. Как уточнили в СК, он употреблял наркотические вещества и, предположительно, совершил преступление для хищения денег.