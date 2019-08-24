Заместителя главы Тамбова насмерть сбила машина под Рязанью

Заместитель главы администрации Тамбова Алексей Ануфриев погиб в результате ДТП в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Утром 24 августа Ануфриев был сбит проезжающим автомобилем в городе Скопине (Рязанская область). Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Рязанской области, погибший переходил дорогу в неположенном месте на участке трассы М-6 Москва — Астрахань. Обстоятельства происшедшего уточняются.

Ануфриев работал в городской администрации Тамбова с 2017 года. На должности заместителя главы города по общим вопросам он курировал экономику.