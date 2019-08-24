Умер народный артист России Виталий Логвиновский

Актер Калужского областного драматического театра, народный артист России умер на 79-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

«Коллектив Калужского областного драматического театра выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Степановича», — говорится в сообщении.

О причинах смерти актера не сообщается.

Логвиновский родился 17 марта 1941 года на хуторе Шевченко Полтавской области. В 1965 году он окончил ГИТИС, выступал на сценах театров Павлодара и Волгограда. В 1974 году начал работать в Калужском драматическом театре.

Телезрителям он знаком по ролям доминошника в фильме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» (1998) и врача-нарколога в сериале «Цыганочка с выходом» (2008). В 1983 году Логвиновский был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а с 2006 года является народным артистом России.