Google запретила сотрудникам обсуждать политику на рабочем месте

Американская компания Google обновила правила общения сотрудников компании. Они опубликованы на сайте поисковика, внимание на это обратил Forbes.

Согласно новым правилам, сотрудникам запрещено обсуждать политику и новости на рабочем месте. «Наша главная обязанность — делать ту работу, для которой мы были наняты, а не тратить рабочее время на дебаты по нерабочим темам», — говорится в рекомендациях.

Помимо этого компания просит не высказываться оскорбительно и унизительно в отношении коллег, партнеров по бизнесу и других людей, включая общественных деятелей.

Google отмечает, что высказывания сотрудников могут оказать серьезное влияние на компанию и пользователей поисковика. Компания добавила, что ложные и вводящие в заблуждение заявления о ее продуктах и бизнесе могут подорвать доверие к ней.