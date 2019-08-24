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Технологии и медиа ,  
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Google запретила сотрудникам обсуждать политику на рабочем месте

Американская компания Google обновила правила общения сотрудников компании. Они опубликованы на сайте поисковика, внимание на это обратил Forbes.

Согласно новым правилам, сотрудникам запрещено обсуждать политику и новости на рабочем месте. «Наша главная обязанность — делать ту работу, для которой мы были наняты, а не тратить рабочее время на дебаты по нерабочим темам», — говорится в рекомендациях.

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Помимо этого компания просит не высказываться оскорбительно и унизительно в отношении коллег, партнеров по бизнесу и других людей, включая общественных деятелей.

Google отмечает, что высказывания сотрудников могут оказать серьезное влияние на компанию и пользователей поисковика. Компания добавила, что ложные и вводящие в заблуждение заявления о ее продуктах и бизнесе могут подорвать доверие к ней.

В Google рассказали, что в случае нарушений установленных правил в ситуацию будут вмешиваться менеджеры и модераторы. В компании добавили, что при необходимости могут быть удалены форумы, на которых ведутся дискуссии, а также возможно ограничение прав на комментирование, просмотр и публикацию сообщений или будут приняты дисциплинарные меры.

Теги: Google, правила, сотрудники
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