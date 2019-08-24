Госдеп заявил о невозможности России вернуть долги при поддержке Мадуро

Официальный представитель Госдепартамента США Ванесса Аккер заявила, что у России нет шансов вернуть долги Венесуэлы при поддержке президента Николаса Мадуро. Обращение представителя опубликовано в русскоязычном аккаунте Госдепа в Twitter.

«Российским структурам Венесуэла задолжала миллиарды долларов. Шансов вернуть эти деньги нет, пока Россия поддерживает коррумпированный и некомпетентный режим», — сказала она.

Аккер заявила, что американские санкции не являются причиной экономического кризиса в Боливарианской Республике, и он начался задолго до введения первых ограничений в 2017 году. По ее словам, кризис был вызван «коррупцией и некомпетентностью» Мадуро, который пришел к власти в 2013 году.

Представитель Госдепа отметила, что за последние пять лет экономика Венесуэлы упала более чем в два раза. Она добавила, что республика сможет преодолеть кризис только при поддержке объявившего себя временным президентом Хуана Гуаидо и Национальной ассамблеи.