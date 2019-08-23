В Югре нашли тела пропавших во время рыбалки подростков

В Ханты-Мансийском автономном округе нашли тела двух подростков, пропавших на рыбалке в Березовском районе. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

Тела двух подростков из села Саранпауль 2003 и 2004 годов рождения были обнаружены примерно в 500 м от лодки. На них не нашли видимых телесных повреждений. Следователи проводят допрос родственников подростков, их одноклассников и знакомых, уже назначены экспертизы.

По данным департамента гражданской защиты населения ХМАО, 19 августа двое учащихся 8–9 классов на моторной лодке «Казанка» отправились на рыбалку по реке Ляпин. Местные жители нашли пустую лодку в 8 км от села Саранпауль. В поисковой операции участвовали около 40 волонтеров.

Как уточняли ТАСС в региональном управлении МВД, пропавшие подростки не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. По словам собеседника агентства, лодка, на которой уплыли дети, принадлежит отцу одного из ребят. В Березовском районе в связи с пропажей подростков вводился режим ЧС, губернатор Югры Наталья Комарова на своей странице в Instagram сообщала, что лично контролирует ход поисковой операции.