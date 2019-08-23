Умер режиссер фильма «Кому на Руси жить...»

Умер режиссер Михаил Ведышев, говорится в сообщении Союза кинематографистов России. Ему было 64 года.

Ведышев умер накануне, 22 августа. Прощание с ним состоится 26 августа, в траурном зале больницы №1. Союз кинематографистов принес соболезнования его родным и близким.

Режиссер окончил в 1974 году Пензенское художественное училище, а в 1983 году — режиссерскую мастерскую Марлена Хуциева во ВГИКе. Он был режиссером фильмов «Бурса», «Бурсаки», «Сделка», «Странник», «Кому на Руси жить...» с Алексеем Булдаковым в главной роли, «Сижу на нарах, как король…», «Своя чужая сестра».

Работал он и театральным художником, поставив спектакли «Две Стрелы» и «Люти» во Владимире.