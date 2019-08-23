«Тольяттиазот» утвердил инвестпрограмму на 10 лет в объеме 39 млрд руб.

«Тольяттиазот» утвердил инвестпрограмму на 10 лет в объеме 39 млрд руб.

«Тольяттиазот» (ПАО ТОАЗ) утвердил инвестиционную программу до 2029 года в объеме 39 млрд руб., говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В инвестпрограмму включено строительство третьего агрегата карбамида мощностью 2200 т в сутки, инвестиции составят более 25 млрд руб. Строительные работы стартовали в 2018 году, к настоящему моменту выполнен ряд подготовительных работ, пуск нового объекта строительства запланирован на вторую половину 2021 года.

Стоимость проекта модернизации биологических очистных сооружений «Тольяттиазота» составит более 5 млрд руб., на реализацию инфраструктурных проектов планируется потратить более 1,5 млрд руб. Еще один проект — строительство собственного водовода, который может приобрести стратегическое значение для всех промышленных предприятий Тольятти.

Инвестиции на закупку у Барнаульского вагоноремонтного завода вагонов-хопперов составят более 2 млрд руб. ТОАЗ закупит 200 вагонов, предназначенных для перевозки сырья, еще 200 вагонов могут быть взяты в лизинг. В программу модернизации и обновления действующих агрегатов аммиака и карбамида планируется вложить более 8 млрд руб.

«Тольяттиазот» — один из крупнейших производителей аммиака в России и мире. Мощности предприятия позволяют выпкускать более 3 млн тонн продукции в год.