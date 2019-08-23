Дмитрий Глуховский назвал дату выхода фильма по роману «Метро 2033»

Писатель Дмитрий Глуховский назвал дату выхода в прокат экранизации романа «Метро 2033». Премьера картины намечена на 1 января 2022 года. Об этом писатель сообщил на своей странице в Instagram.

Картина будет создана при участии телекомпании «Централ Партнершип», телеканалов ТНТ и ТВ-3 и социальной сети «ВКонтакте». В 2016 году появилась информация, что экранизацией романа займется продюсер Майкл де Лука, работавший над фильмами «Социальная сеть» и «Пятьдесят оттенков серого», однако сторонам не удалось достичь договоренности.

Начало съемок запланировано на 2020 год.

Роман «Метро 2033» был опубликован в 2005 году в издательстве «Эксмо». Книга повествует о последствиях произошедшей в 2013 году ядерной войны. Сюжет разворачивается в московском метро, где укрылись выжившие. Роман стал бестселлером в России и был переведен на несколько языков, включая английский, немецкий, французский и китайский. В 2009 году вышло продолжение «Метро 2034», в 2015 году — «Метро 2035». Книга также легла в основу одноименной компьютерной игры компании 4A Games.