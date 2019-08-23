На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета

На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета

Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту. В результате госпитализировали семерых человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей местных властей.

Дым появился за 20 минут до приземления. На борту лайнера находились 184 пассажира и семь членов экипажа.

Все пассажиры были эвакуированы при помощи аварийных трапов. Источник дыма и очаг возгорания пока не установлены.

Пострадавших, среди которых были двое детей, доставили в больницу. Их здоровью ничто не угрожает.