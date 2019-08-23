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Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
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СК завел дело после смерти ребенка в машине скорой помощи в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти в машине скорой помощи четырехлетней девочки. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Приморскому краю.

Следствие установило, что в середине июля текущего года родители ребенка обратились в Хорольскую центральную районную с жалобами на недомогание. В дневном стационаре больницы девочке было оказано лечение, после чего она была выписана домой. После посещения больницы в тот же день родители девочки обнаружили у нее на теле пятна и вызвали скорою помощь, однако ребенок умер в автомобиле неотложки.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой предстоит установить точную причину смерти ребенка.

Как отмечает местное издание «Регион Онлайн», долгое время девочка жаловалась на головную боль, однако медики лечили ее от ангины. В пресс-службе краевого департамента здравоохранения подтвердили изданию, что причиной смерти ребенка стало быстрое течение бактериально-вирусной инфекции.

Теги: Приморский край, скорая помощь, ребенок, гибель, следственный комитет ..., уголовное дело
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