СК завел дело после смерти ребенка в машине скорой помощи в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти в машине скорой помощи четырехлетней девочки. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Приморскому краю.

Следствие установило, что в середине июля текущего года родители ребенка обратились в Хорольскую центральную районную с жалобами на недомогание. В дневном стационаре больницы девочке было оказано лечение, после чего она была выписана домой. После посещения больницы в тот же день родители девочки обнаружили у нее на теле пятна и вызвали скорою помощь, однако ребенок умер в автомобиле неотложки.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой предстоит установить точную причину смерти ребенка.

Как отмечает местное издание «Регион Онлайн», долгое время девочка жаловалась на головную боль, однако медики лечили ее от ангины. В пресс-службе краевого департамента здравоохранения подтвердили изданию, что причиной смерти ребенка стало быстрое течение бактериально-вирусной инфекции.