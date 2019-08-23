В Дагестане чиновник завысил свой возраст на 34 года для получения пенсии

В Дагестане чиновник завысил свой возраст на 34 года для получения пенсии

Заместитель главы села в Левашинском районе Дагестана завысил собственный возраст на 34 года для того, чтобы получать трудовую пенсию. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Установлено, что в местном отделе УФМС 28-летний чиновник получил поддельный паспорт, в котором была изменена дата его рождения. Кроме того, он приобрел фальшивую трудовую книжку с записью о работе в колхозе в с 1985 по 1996 годы.

В феврале прошлого года мужчина обратился в районное отделение пенсионного фонда с просьбой назначить ему пенсию по старости. С марта 2018 по июль 2019 годы ему была начислена пенсия в размере более 155 тыс. рублей.

По данному факту в отношении чиновника возбудили уголовное дело о мошенничестве по части 1 статьи 159 УК, а против сотрудников отделений Пенсионного фонда и ФМС — дела о злоупотреблении должностными полномочиями по части 1 статьи 285 УК и о служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК).