Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Отмечается, что рейс 5N532 вылетел в 22:14 по местному времени (21:14 мск), однако проследовал он только до Нижегородской области. При этом согласно данным табло самарского аэропорта, самолет модификации Boeing-737 прибыл обратно в 00:20.

Что стало причиной экстренного возвращения лайнера, неизвестно.

Одна из пассажирок рейса по имени Ольга в беседе в РБК сообщила, что спустя 40 минут после вылета было объявлено о возвращении самолета обратно по техническим причинам.

«В самолете было очень душно, жарко. В самолете около 140 человек, много детей. Когда мы вернулись, всех выпустили. Самолет встречали медики, МЧС, автобус для пассажиров. Представитель авиакомпании вышел к пассажирам, сообщил что в 4 или 5 утра будет борт, который сможет забрать часть людей. Часть, так как там часть билетов продана, и там на 12 свободных мест меньше, чем было на нашем самолете», — сказала она.

Кроме прочего, авиакомпания обеспечила пассажиров рейса водой и питанием.