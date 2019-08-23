Борис Джонсон во время встречи с Макроном положил ногу на стол

Борис Джонсон во время встречи с Макроном положил ногу на стол

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик, стоявший между диваном и креслом, где сидели оба политика. Соответствующие кадры опубликовали в социальных сетях журналисты, присутствовавшие на встрече.

На кадрах, опубликованных изданием Daily Mail по итогам встречи видно, что во время беседы с французским президентом британский премьер-министр в какой-то момент закидывает правую ногу на кромку столешницы.

Корреспондент телеканала Sky News Том Райнер предположил, что столик мог бы использоваться в качестве скамейки для ног, если британский премьер захочет воспользоваться этой возможностью.