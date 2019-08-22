Умер актер театра Маяковского Виктор Власов

Виктор Власов в роли Вукола Потехина (слева) ​в роли Самоквасова в спектакле «Чудаки» по одноименной пьесе Максима Горького (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Актер Московского академического театра имени В.В. Маяковского, заслуженный артист России Виктор Власов умер на 67-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

Он умер 22 августа, говорится в сообщении театра. «Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича», — говорится в сообщении.

О причинах смерти актера не сообщается.

Прощание с заслуженным артистом России пройдет 24 августа в Москве в Храме Вознесения Господня. В тот же день актера кремируют и похоронят на Хованском кладбище. Пресс-атташе театра Олеся Вартанова в беседе с РБК подтвердила информацию о смерти артиста.

Виктор Власов родился 16 сентября 1953 года. После окончания Российского института театрального искусства (ГИТИС) в 1974 году Власов стал актером театра им. Маяковского. В 2004 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.

Наибольшую известность актер получил благодаря участию в театральных постановках «Ревизор», «Иван-царевич», «Беседы с Сократом», «Аристократы», «Женитьба», «На чемоданах» и многих других. Кроме этого, Власов снялся в ряде кинофильмов, среди которых — «Жизнь Клима Самгина», «Следствие ведут знатоки», «Исаев», «Черемушки» и другие.