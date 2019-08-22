Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android

Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании. Изменились формат иконки и цветовая палитра логотипа.

Символом операционной системы, как и раньше, будет иллюстрация робота-андроида, однако теперь на логотипе будет изображена лишь его голова. Компания также сменила цвет надписи Android с зеленого на черный. «Это небольшое изменение, но мы обнаружили, что зеленый цвет трудно читать, особенно людям с нарушениями зрения. Логотип часто сливается с другими цветами, из-за которой его трудно увидеть, поэтому мы придумали новую палитру, улучшающую контраст», — говорится в блоге.

Помимо этого разработчики поменяли название новой версии операционной системы. Теперь она называется Android 10, хотя до этого там была буква Q. Согласно многолетней традиции компании, буква в названии версии обозначала какую-либо сладость.

Так, Android L была связана с леденцом (Lollipop), а Android K с шоколадом Kitkat. Как пояснили в Google, от этого решили отказаться, поскольку в мировом сообществе пользователям не всегда было понятно, какая именно сладость имеется в виду из-за языковых различий (в Японии, например, из-за неразличимых L и R). Последней версией операционной системы стала Android 9 с приставкой Pie («пирог»).