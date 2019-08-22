Мать посаженного на цепь ребенка решила вернуть его через суд

Мать посаженного на цепь ребенка решила вернуть его через суд

Мать десятилетнего мальчика, которого отец посадил на цепь в сарае, Виктория Пономарчук, подала иск в Белореченский районный суд Краснодарского края об определении места жительства ребенка. Об этом женщина рассказала ТАСС.

По словам Пономарчук, дату заседания пока не назначили, но иск будут рассматривать в течение двух месяцев. Отец мальчика, посадивший ребенка на цепь, не возражает против передачи ребенка, у которого, по его словам, возникли сложности в поведении, отмечает агентство.

В разводе родители ребенка находятся с 2011 года.

«Да, есть у нас такое дело. На 12 сентября 11:00 [назначено] предварительное судебное заседание», — подтвердили информацию РБК в пресс-службе Белореченского районного суда Краснодарского края.

Как сообщали «Кубанские новости», 18 июля 2019 года в гипермаркете в селе Великовечном Краснодарского края заметили ребенка с обрывком цепи на шее. Как выяснилось, отец несколько месяцев держал мальчика на цепи в сарае. Ребенку удалось самостоятельно освободиться. По одной из версий, отец применил такой метод наказания, уличив ребенка в воровстве. СК завел уголовное дело о незаконном лишении свободы (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ).