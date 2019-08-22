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Доллар/Рубль ₽63 (-4,1%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
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Четверо туристов погибли в горах в Польше во время грозы

Четыре человека, в том числе 12-летний ребенок, погибли и около 30 получили ранения в результате грозы в польских Татрах, передает Tvn24 со ссылкой на заявления властей. Раненых перевозят в больницы на вертолетах, к спасательной операции присоединилась Горная волонтерская служба скорой помощи.

«Ужасная гроза в Татрах. Говорят, что таких молний над горами не было уже несколько десятилетий. Много туристов пострадало. Спасательная операция продолжается. Соболезную всем пострадавшим от бедствия», — написал президент Польши Анджей Дуда в Twitter.

Tvn24 пишет, что утром в Татрах было солнечно. По прогнозу, должна была быть ясная погода, но метеоусловия резко изменились, застав туристов врасплох. Издание добавляет, что находиться на вершине Гевонта во время грозы опасно, так как туристические тропы огорожены цепями, также на ней установлен металлический крест, в который часто ударяет молния.

Теги: Польша, погибшие, шторм
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