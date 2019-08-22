В полиции Петербурга опровергли увольнение 340 сотрудников

В Управлении экономической безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли сообщения СМИ об увольнении 340 сотрудников. Об этом «Российской газете» заявили в пресс-службе главка.

Там также отметили, что в ближайшее время не планируют сокращать такое большое количество сотрудников.

«Фонтанка» ранее 22 августа сообщила, что со всеми сотрудниками управления, в котором служит 340 человек, расторгли контракты. Издание также приложило фотографию уведомления о расторжении или прекращении контракта от одного из служащих. После организации, отмечала газета, многие смогут снова войти в структуру.

Такие изменения, по данным издания, связаны с намерением усилить районные территории сотрудниками управления. «Фонтанка» пишет, что, по мнению руководства, в управлении избыток сотрудников.