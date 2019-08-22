В Ингушетии восемь человек пострадали в массовой драке со стрельбой

В Ингушетии восемь человек пострадали в массовой драке со стрельбой

В Назрани восемь человек получили травмы в результате бытового конфликта, сообщили в региональном МВД, передает «РИА Новости».

«В среду около 22:50 мск на проспекте Базоркина в Назрани произошел бытовой конфликт, в результате которого телесные повреждения получили восемь местных жителей», — говорится в сообщении. Сейчас проводится проверка происшествия, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Сети появилось видео инцидента. На записи, размещенной в Telegram-канале Baza, слышны звуки выстрелов. По информации канала, причиной происшествия стал конфликт с участием людей, якобы распространявших наркотики.

Источник газеты «Ингушетия» сообщил, что неизвестные устроили драку с волонтерами добровольческой группы «антилирика06назрань». По его словам, инцидент произошел, когда волонтеры пытались выследить наркодилера. Нападавшие открыли стрельбу из травматического оружия, сказал он.

По его словам, добровольческая группа «антилирика06назрань» была создана в прошлом году при поддержке местных властей, на базе молодежного совета администрации Назрани. За год, по его словам, активисты обнаружили и изъяли более 2 тыс. доз наркотических препаратов.