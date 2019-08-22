Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах. Документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с постановлении объем реализации природного газа «Газпромом» и его дочерними компаниями на бирже увеличен с 17,5 млрд куб. м до 25 млрд куб. м в год.

При этом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) разрешено давать «Газпрому» рекомендации относительно квартальных объемов продажи газа на бирже.

«Эти изменения обеспечат потребителям возможность дополнительно закрывать потребности в газе, приобретая его на бирже по свободным ценам. Также поправки позволяют увеличить продажу газа на бирже, что обеспечит постоянную ликвидность торгов для дальнейшего перехода к ценообразованию с применением биржевых котировок», — прокомментировал изменения руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Торги газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже были запущены в ноябре 2014 года. С этого времени и до 30 июня 2019 года на бирже, по данным ФАС, было продано 67,5 млрд куб. м газа.