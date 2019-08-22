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В Армении в убийстве вора в законе заподозрили жителя Чечни

Криминального авторитета Андраника Арутюняна, убитого в Армении в начале июля, застрелил 32-летний житель Грозного. Об этом говорится на сайте Следственного комитета Армении.

Уголовное дело открыто сразу по двум статьям — об убийстве и незаконном ношении оружия (ч. 1 ст. 104 и ст. 235 УК Армении). По данным следствия, житель Грозного приехал из России 25 июня. Поздно вечером 3 июля он застрелил Арутюняна во дворе одного из зданий в районе Нор-Норк в Ереване, считают следователи.

Организовать убийство россиянину помог 50-летний житель Еревана, добавляет ведомство. Мужчину задержали, ему инкриминируется соучастие в заказном убийстве (п. 9 ч. 2 ст. 38, 104 УК Армении). Расследование дела продолжается.

Ранее СК Армении сообщал, что считает Андраника Арутюняна вором в законе. В июне против него завели уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. В его доме 20 июне провели обыск, в результате которого правоохранительные органы обнаружили несколько таблеток и порошок белого цвета.

Теги: Армения, вор в законе, Убийство
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