Сербский актер Милош Бикович сообщил о запрете на въезд на Украину

Сербский актер Милош Бикович сообщил о запрете на въезд на Украину

Сербский актер Милош Бикович, снявшийся в нескольких российских фильмах и сериалах, сообщил, что ему запретили въезд на Украину.

«Мне запрещено въезжать в Украину», — написал Бикович на своей странице в сети Twitter, отметив, что признан «угрозой национальной безопасности». «Иногда я играю лучше, иногда хуже, но не настолько, чтобы угрожать безопасности нации», — добавил актер.

Дебютом Биковича в российском кино стал фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар», вышедший в 2014 году. После этого он снялся в российских фильмах «Духless 2», «Без границ», «Мифы», «Кома», «Лёд», «За гранью реальности», «Балканский рубеж» и «Холоп», а также сериалах «Отель Элеон», «Крылья империи» и «Гранд».

В 2018 году Бикович указом президента России Владимира Путина был награжден медалью Пушкина «за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей».