В Находке из-за обильных осадков ввели режим ЧС

В городе Находка в Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом со ссылкой на местную мэрию сообщает ТАСС.

Представитель пресс-службы мэрии пояснил, что в городе всю ночь шел ливень, выпало более 50 мм осадков.

«В пиковые часы ливневки не справлялись с таким объемом воды, особенно с учетом рельефа города, который отчасти расположен на возвышенностях, откуда потоки стекают вниз. В городе серьезно подтоплен участок возле крупного торгового центра, но жилых домов в том районе нет», — пояснил представитель мэрии.

Представитель системы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Находки пояснил «РИА Новости», что режим ЧС будет действовать «до устранения последствий».

В Приморском гидрометцентре уточнили ТАСС, что сильный дождь в ночь на 22 августа не привел к новым разливам рек в регионе.