Роскачество назвало самые проблемные модели электрочайников

Эксперты Роскачества изучили работу 30 моделей электрических чайников (производители — Россия, Турция, Польша и Китай) в ценовой категории от 480 руб. до 7,8 тыс. руб. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.

Специалисты проверяли устройства по 159 показателям. В результате выяснилось, что меньше всего недочетов у подставок чайников, а больше всего проблем — со шкалой измерения и фильтром: «Нередко по шкале измерения воды было сложно понять, сколько вы налили воды, в свою очередь, фильтр было сложно снять, а то он и вовсе отсутствовал». В целом, указали эксперты, большинство чайников выдержали испытания на безопасность.

В материале Роскачества не приводятся устройства, которые успешнее остальных прошли проверку. Эксперты, наоборот, называют модели, в которых были выявлены проблемы. Так, у чайника «Эльбрус» единственного при выкипании воды не сработал термовыключатель, а у Delta Lux DL-1057 из дна протекала вода. У устройства Scarlett SC-EK из-под кнопки выходил пар, а из прибора модели BBK EK 1705S выплескивалась вода.

Кроме того, три модели чайников — уже упоминавшиеся Scarlett SC-EK и BBK EK 1705S, а также Centek СТ-1068 — при кипячении выделяли образования, которые при окислении могут образовать в организме вредные вещества. Также в восьми из 30 случаев чайников в воде после кипячения был обнаружен формальдегид.