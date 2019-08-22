Роскачество назвало самые проблемные модели электрочайников

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,75 -0,82 EUR Бирж. 72,93 -0,94 Brent 60,75 +2,15% USD Нал. 66,49 65,16 EUR Нал. 73,66 72,40 USD ЦБ 66,26 -0,52 EUR ЦБ 73,50 -0,48 EUR/USD 1,1083 -0,0014 BTC/USD Бирж. 9 946,40 -196,60 IMOEX 2 673,95 +0,04% RTSI 1 280,19 +1,23% DJIA 26 202,73 +0,93% Nasdaq 8 020,21 +0,90%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
QUALCOMM $96 (+25,13%) прогноз Stifel к 01.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
Детский мир ₽110 (+25,17%) прогноз Открытие Брокер к 20.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
QUALCOMM $96 (+25,13%) прогноз Stifel к 01.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
Детский мир ₽110 (+25,17%) прогноз Открытие Брокер к 20.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 66,26 (-0,52) Quote, 21 авг, 13:25
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 73,5 (-0,48) Quote, 21 авг, 13:25
Павел Мамаев не оплатил налоги на 434 тыс. руб. Общество, 09:16 Куба, Прованс, Танжер: какие места описывают известные авторы. Тест «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 09:08 Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета Технологии и медиа, 09:08 Возьми то — не знаю что: правовое регулирование виртуальной реальности Экономика инноваций, 09:05  Зачем Сбербанку сервис 2ГИС Pro, 09:00 Из-за тумана в Сибири задержали и перенаправили более 20 рейсов Общество, 08:59 «Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже самого футболиста Спорт, 08:54 Губернатор штата Вашингтон выбыл из предвыборной гонки в США Политика, 08:42 Работа репортера: 13 лет в профессии, восемь ноутбуков, три диктофона РБК и ASUS, 08:36 Украинский журналист заявил о необходимости готовиться к войне с Россией Политика, 08:23 Как отказ от долевого строительства изменит маркетинг в недвижимости Pro, 08:21 СМИ узнали о желании вратаря «Реала» покинуть клуб Спорт, 08:07 Держатели кредиток стали чаще покупать еду в долг Финансы, 08:05 Почему держатели кредиток все чаще используют рассрочку при покупке еды Pro, 08:00
Общество ,  
0 
Роскачество назвало самые проблемные модели электрочайников

Эксперты Роскачества изучили работу 30 моделей электрических чайников (производители — Россия, Турция, Польша и Китай) в ценовой категории от 480 руб. до 7,8 тыс. руб. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.

Специалисты проверяли устройства по 159 показателям. В результате выяснилось, что меньше всего недочетов у подставок чайников, а больше всего проблем — со шкалой измерения и фильтром: «Нередко по шкале измерения воды было сложно понять, сколько вы налили воды, в свою очередь, фильтр было сложно снять, а то он и вовсе отсутствовал». В целом, указали эксперты, большинство чайников выдержали испытания на безопасность.

В материале Роскачества не приводятся устройства, которые успешнее остальных прошли проверку. Эксперты, наоборот, называют модели, в которых были выявлены проблемы. Так, у чайника «Эльбрус» единственного при выкипании воды не сработал термовыключатель, а у Delta Lux DL-1057 из дна протекала вода. У устройства Scarlett SC-EK из-под кнопки выходил пар, а из прибора модели BBK EK 1705S выплескивалась вода.

Кроме того, три модели чайников — уже упоминавшиеся Scarlett SC-EK и BBK EK 1705S, а также Centek СТ-1068 — при кипячении выделяли образования, которые при окислении могут образовать в организме вредные вещества. Также в восьми из 30 случаев чайников в воде после кипячения был обнаружен формальдегид.

Теги: Роскачество, чайник, проверка
Материалы по теме
Роскачество дало рекомендации по распознаванию фейковых отзывов о товарах
Общество
Роскачество назвало лучшие марки школьной формы
Общество
Роскачество перечислило признаки плохого вина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter