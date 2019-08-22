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В Москве умер академик РАН Федотов

В Москве в возрасте 88 лет скончался академик Российской академии наук Сергей Федотов, сообщается в некрологе на сайте Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Федотов умер после продолжительной болезни, дополнительные подробности не уточняются. Как указано в некрологе, Федотов — выдающийся ученый, сейсмолог и вулканолог, который возглавлял Институт более 30 лет.

Будущий ученый родился в Ленинграде в 1931 году, окончил геологический факультет МГУ. Большую часть жизни Федотов провел на Камчатке и Курильских островах, где организовал детальные исследования. В частности, под его руководством было выполнено сейсмическое районирование Камчатки. На его счету более 400 научных публикаций, в том числе 10 монографий и изобретений.

Федотова похоронят в Москве 23 августа.

Теги: академик, смерть
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