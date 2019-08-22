США ввели санкции против трех китайцев за распространение опиоидов

США ввели санкции против трех китайских физических лиц и нескольких подконтрольных им компаний за производство и распространение синтетических опиоидов. Об этом говорится на сайте американского Минфина.

По версии ведомства, китайцы с помощью интернет-рекламы распространяли и продавали в США «сотни упаковок» с опиоидами, в том числе фентанилом, которые доставлялись по почте. Таким образом, по мнению министерства, они способствовали развитию опиоидного кризиса в Соединенных Штатах. Теперь все их активы в юрисдикции США будут заблокированы.

Как отмечает The New York Times, президент Дональд Трамп подозревает Китай в недостаточных усилиях для предотвращения наркотрафика из КНР в США — это стало одной из причин эскалации торговой войны.

При этом в апреле власти Китая включили фентанил в список подлежащих контролю нелекарственных веществ, однако не сделали того же с прекурсорами, которые используются для производства наркотика. В результате в августе Трамп обвинил главу КНР Си Цзиньпиня, обещавшего прекратить поставки фентанила в США, в нарушении его слова.