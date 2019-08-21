Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019. Видео с репетиции трюка показал телеканал «Звезда».

Как рассказал ТАСС руководитель «Первого полета», гендиректор Федерации самолетного спорта Москвы Дмитрий Самохвалов, такую фигуру выполняют три самолета Як-52, которые летят на зрителя с удаления около 3 км. Один самолет движется строго горизонтально, два других вращаются вокруг него, что создает впечатление вращающегося винта. При этом все три самолета идут с дымами.

По словам Самохвалова, сложность заключается в том, чтобы добиться равномерного вращения двух самолетов вокруг центрального, так как он разгоняется до скорости 370 км/ч. Еще одна сложность — между двумя крутящимися самолетами должно сохраняться расстояние по дуге в 180 градусов. «Достаточно одному самолету отстать на 10–20 градусов и потеряется ощущение вращающегося винта — зритель не увидит никакого пропеллера, получится некоторая спираль», — заключил Самохвалов.

Международный авиасалон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Фигуру «Пропеллер» выполнят участники пилотажной группы «Первый полет» Антон Беркутов, Роман Овчинников и Александр Михайлов.