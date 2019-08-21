Мантуров объяснил рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

Стоимость эксплуатации самолетов Sukhoi SuperJet100 зависит от количества произведенных и поставленных конечным эксплуатантам лайнеров и запчастей к ним. Об этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил в разговоре с телеканалом РБК.

По его словам, эффективность проектов в авиапромышленности обычно начинается после 200 произведенных самолетов. В настоящее время в эксплуатации находится меньше 200 самолетов SSJ100.

«Мы не дожидаемся этого критического момента с точки зрения произведенных самолетов, поставленных эксплуатантам, нарабатывая самостоятельно опыт, обеспечиваем теми запасами, которые будут обеспечивать наших эксплуатантов в запчастях. И естественно это будет влиять на скорость ремонта. А скорость, собственно, будет обеспечивать сокращение простоев самолетов. И естественно это будет влиять на себестоимость и на стоимость самой эксплуатации», — пояснил министр.

Он отметил, что сравнивать SSJ100 нужно только с другими региональными самолетами. На сегодняшний день прямой конкурент «Сухого» — самолеты бразильской компании Embraer. Сравнивать SSJ100 с Airbus или Boeing некорректно, поскольку у них разная пассажировместимость и расходы по эксплуатации.

Мантуров признал, что вопросы, связанные с послепродажным обслуживанием, в случае с SSJ находятся на стадии развития.