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Вице-президент Венесуэлы сообщила о привезенном в Москву послании Путину

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес встретилась с главой МИДа Сергеем Лавровым. Во время пресс-конференции она сообщила, что привезла в Москву личную благодарность от венесуэльского лидера Николаса Мадуро президенту Владимиру Путину. Трансляцию встречи МИД ведет в Periscope.

«Я привезла с собой личную благодарность нашего президента Николаса Мадуро президенту Владимиру Владимировичу Путину, вам, вашему правительству, вашему народу, за ту поддержку и за ту помощь, которую вы оказываете нашей стране», — сказала Родригес, добавив, что Россия «борется вместе с другими народами за независимость, за свободу и за суверенитет».

Вице-президент Венесуэлы также отметила, что санкции, введенные против обеих стран «открыли великолепную возможность для того, чтобы развивать сотрудничество».

Сергей Лавров, в свою очередь, подтвердил, что Россия продолжит поддерживать принципы суверенитета и невмешательства в дела других стран. «Мы всегда будем привержены этим принципам, всегда будем солидарны с вами, [будем] отстаивать право каждого народа самостоятельно выбирать пути своего развития и категорически противодействовать любым нелегитимным односторонним методам шантажа и давления», — сказал глава МИДа.

Экономика
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России

Согласно данным, собранным РБК, Венесуэла, где продолжается политический и экономический кризис, входит в тройку крупнейших должников России на международном уровне, уступая лишь Белоруссии и Украине.

По официальным данным Минфина России, основной долг Венесуэлы составляет $3,15 млрд и должен быть погашен в 2027 году.

Теги: Владимир Путин, Москва, Николас Мадуро
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