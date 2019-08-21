В Калужском центре реабилитации животных заявили об отравлении зверей

Полиция начала проверку информации об отравлении животных в одном из центров реабилитации в Калуге. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по области.

Речь идет о центре реабилитации диких животных «Феникс», написала в Facebook волонтер Наталья Судец. По ее словам, несколько зверей были отравлены, чернобурых лис выпустили из клетки. Она предположила, что это мог сделать кто-то из сотрудников базы, где располагается центр, поскольку «охранник ничего не слышал, собаки не лаяли».

«Центру реабилитации нужна помощь в перевозке животных на соседнюю территорию, огороженную забором», — написала волонтер.

Позднее руководитель центра Вероника Матюшина в комментариях к посту волонтера написала, что виновных, выпустивших лис, установили: «Свои, как и предполагалось. Уволенные водители». Кто отравил животных, пока неизвестно, добавила она.

Центр реабилитации диких животных «Феникс» был основан при школьном биологическом кружке в «Калуге», он существует более 15 лет. Центр занимается лечением, реабилитацией и содержанием диких животных, пострадавших от человека или других факторов.