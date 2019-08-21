ФАС предложила снять с авиакомпаний траты за простой самолетов

Федеральная антимонопольная служба предложила снять с авиакомпаний затраты на простой воздушных судов, сообщил РБК через пресс-службу замруководителя ФАС Александр Редько. Ранее антимонопольная служба обнаружила рост цен на авиабилеты на маршрутах, где летает российский лайнер SSJ100.

«Система субсидирования SSJ должна быть изменена таким образом, чтобы затраты на вынужденный простой воздушных судов не относились на авиакомпании и те не перекладывали их на билет», — сказал Редько.

Замглавы ФАС отметил, что траты на обслуживание самолетов на этапе развития системы сервиса должны принять на себя институты развития, которые извлекают «неприлично высокие доходы из этой ситуации», а также сам производитель.

РБК направил запрос в пресс-службу производителя Superjet «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, «дочка» ОАК).

В середине июля глава антимонопольной службы Игорь Артемьев направил в правительство письмо, в котором сообщал, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet-100, на 20% выше, чем на других cамолетах. Как поясняет Артемьев, разница обусловлена высокими расходами авиакомпаний на обслуживание SSJ (7 руб. за кресло-километр против средней ставки 4 руб. за кресло-километр), в том числе больших затрат из-за простоя лайнеров из-за ожидания запчастей и ремонта.